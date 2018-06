Incidenti: scontro tra auto e moto, chiusa la ‘Romea’ nel Comune di Chioggia

Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - A causa di un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti una autovettura e un motociclo, la strada statale 309 ?Romea? è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 84,580, nel territorio comunale di Chioggia, in provincia di Venezia. Risulta ferito gravemente il conducente del motociclo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine, per l'accertamento della dinamica, la pulizia della sede stradale e la regolazione della viabilità. Il traffico è momentaneamente deviato sulla rete viaria locale.