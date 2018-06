Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Scontro fra due motociclette e un'auto a Esine, in provincia di Brescia. L'incidente, avvenuto sulla strada statale 42 del Tonale e della Mendola, ha provocato un morto e tre feriti, di cui due in gravi condizioni. A perdere la vita è stato il conducente di una delle due moto, coinvolta in un frontale con l'altra motocicletta. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è stato deviato.