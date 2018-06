Incidenti: scontro frontale sulla Sp2 in Brianza, muore un centauro

Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Un giovane motociclista di 24 anni è rimasto ucciso, la scorsa notte, in seguito a uno scontro frontale con un'auto avvenuto sulla Strada provinciale 2 a Bellusco, in provincia di Monza Brianza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Vimercate, che sono tuttora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.20. La moto, una Aprilia 50, era priva di targa e di copertura assicurativa. Secondo alcune testimonianze, sembra che viaggiasse a fari spenti. Lungo un rettilineo, per cause ancora da accertare, il giovane avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a schiantare contro una Yaris guidata da un 36enne, che procedeva in senso inverso. L'impatto è stato fatale e il giovane è morto per le ferite riportate.