Incidenti: Milano, uomo investito mentre attraversa la strada, non è grave

Milano, 10 ott. (AdnKronos) - Stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto che lo ha travolto. E' accaduto poco prima delle 20 di questa sera a Milano a un uomo di 47 anni, trasportato in codice giallo al Policlinico. L'uomo si trovava in via Antonio Tanzi, di fronte alla caserma dell'esercito, quando ha deciso di attraversare la strada. Il conducente dell'auto si è accorto all'ultimo della sua presenza e non è riuscito ad evitare l'impatto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima, che ha riportato una serie di traumi alla testa, a un braccio e a una gamba. Trasportato in codice giallo al Policlinico, non sarebbe in pericolo di vita.