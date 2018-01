Milano, 11 gen. (AdnKronos) - Incidente nel pomeriggio, intorno alle 17, a Giussago, comune in provincia di Pavia. Lo scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha visto protagonista un' auto e una microcar: il conducente di quest'ultima è stato trasportato "incosciente, in codice rosso" all'ospedale San Matteo, rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza.