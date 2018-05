Imprese: per Assofranchising incontri internazionali per sviluppo sistema

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Assofranchising, l'Associazione Italiana del Franchising, parteciperà a due incontri internazionali per discutere e approfondire le possibilità di sviluppo del sistema franchising a livello mondiale. Il 28 e 29 maggio Assofranchising sarà a Mosca al World Franchise Council, organizzazione globale delle associazioni di franchising (44 associazioni di altrettanti paesi nel mondo), il cui scopo è quello di supportare lo sviluppo e la tutela del franchising. All'incontro sarà presente Italo Bussoli, presidente di Assofranchising, che affronterà temi quali l'internazionalizzazione del sistema, i rapporti istituzionali con i governi, gli aspetti legislativi dei vari Paesi quali, ad esempio, l'allineamento dei codici etici affinché venga salvaguardata l'efficienza e l'immagine del franchising. Dal 31 maggio al 2 giugno, Assofranchising sarà presente all'International Franchise Expo (IFE) di New York, importantissima iniziativa per portare nel mercato americano il brand Italia. All'IFE, in collaborazione con Ministero dello Sviluppo Economico e l'Italian Trade Agency (ex ICE) l'Associazione Italiana del Franchising presenterà una collettiva di 3 Soci Franchisor italiani, 101Caffè, Ju'sto e Phonup che potranno così conoscere i top player statunitensi. Partecipare all'IFE di New York rappresenta, infatti, un'occasione unica per incontrare più di 400 espositori provenienti da oltre 30 Paesi di tutto il mondo. Il 1 giugno, inoltre, si terrà il convegno dal titolo ?Made in Italy: Retail Franchise Opportunities? dove le aziende italiane portate da Assofranchising potranno esporre la propria realtà a una numerosa platea di potenziali franchisee.