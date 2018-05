Imprese: Moneygram premia imprenditori immigrati il 31 maggio

Roma, 19 mag. (AdnKronos) - MoneyGram, società multinazionale specializzata nelle attività di money transfer, presenta la decima edizione del MoneyGram Awards, il premio dedicato agli imprenditori immigrati in Italia che si sono distinti nella gestione della propria impresa. L'evento si terrà a Roma il 31 maggio e nel corso degli anni ha visto la partecipazione di circa 1300 aziende che hanno rappresentato oltre 40 Paesi, con una prevalenza di candidati provenienti dall'Europa dell'Est pari al 30%, seguiti con il 21% da imprenditori originari di America Latina e Caraibi, il 14% dall'area del Maghreb e il 13% dall'Africa. Guardando alla provenienza geografica sul territorio italiano, i partecipanti di tutte le 10 edizioni del MoneyGram Awards, di cui il 40% donne, sono risultati residenti principalmente nel Nord Italia (53%), seguiti dal Centro (43%) e dal Meridione (4%). Dall'analisi anagrafica è emerso che la fascia di età più rappresentata è quella tra i 35 e i 44 anni (53%). Quest'anno saranno premiati i vincitori di tre categorie differenti: Crescita del business, Innovazione e Imprenditoria giovanile oltre al primo premio assoluto per l'Imprenditore Immigrato dell'anno. La scelta dei finalisti dell'edizione 2018 è avvenuta attraverso una selezione, da parte di una giuria tecnica, dei candidati provenienti da 15 nazionalità diverse, per lo più da Romania, Senegal, Marocco e Albania. La cerimonia del MoneyGram Awards 2018 si terrà il prossimo 31 maggio a Roma, presso Palazzo della Cancelleria e la sera precedente, il 30 maggio, MoneyGram ospiterà invece ad una cena di gala tutti i candidati, giuria, esponenti del mondo imprenditoriale e della politica. Il MoneyGram Awards è stato istituito dieci anni fa per valorizzare il contributo positivo apportato all'economia italiana dagli imprenditori stranieri.