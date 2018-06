Imprese: la bresciana Atb Riva Calzoni vince commessa in Canada

Milano, 20 giu. (AdnKronos) - L'azienda bresciana Atb Riva Calzoni è stata scelta da una società pubblica canadese del settore energetico (Bc Hydro) per la fornitura di tutti i componenti idromeccanici di un grande impianto idroelettrico da 1100 megawatt attualmente in costruzione a Fort St John, sulle rive del Peace River, British Columbia. Il valore del contratto è di 68 milioni di dollari canadesi (circa 44 mln di euro). L'Atb Riva Calzoni ha ottenuto la commessa attraverso il supporto di due istituti bancari, UniCredit e Deutsche Bank, con il contributo di Sace. L'azienda bresciana si occuperà dell'ingegneria delle parti idromeccaniche e della loro fabbricazione, dal trasporto in cantiere fino alla supervisione nella fase finale di installazione e messa in servizio. ?Questa prima aggiudicazione è il frutto di un lungo percorso sul quale ? spiega Enrico Camparada, direttore commerciale Large Hydro di Atb Riva Calzoni - abbiamo voluto investire con convinzione. L'accordo con BC Hydro è un primo, straordinario traguardo che siamo molto orgogliosi di aver raggiunto e che ci permetterà di espandere la nostra attività sull'area nord americana. "Le prime consegne dei componenti partiranno per la fine del 2018, ma la gran parte delle forniture arriverà tra il 2019 e il 2020. L'impianto produrrà circa 5.100 gigawatt ora di energia elettrica ogni anno: un quantitativo sufficiente ad alimentare 450mila abitazioni all'anno.