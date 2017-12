Imprese: Galassi, Pmi rialzano testa, aumenta domanda macchinari

Milano, 27 dic. (AdnKronos) - "Dopo 10 anni di crisi e uno sterminio di imprese, le pmi stanno rialzando la testa, pensano di nuovo allo sviluppo e non solo alla tenuta dell'occupazione e di quanto costruito con sacrificio". E' quanto rileva Paolo Galassi, presidente Api-Associazione Piccole e Medie Industrie, che ha scattato una fotografia dell'andamento delle imprese associate nel 2017. La ripresa è arrivata e si vede dalle maggiori richieste di piani welfare e investimenti in macchinari e attrezzature, "spinti dai numerosi strumenti di finanza agevolata o dall'industria 4.0". Secondo Galassi, "i dati nazionali lo confermano con un aumento del 9,1% della domanda per macchinari e impianti, trainati dagli incentivi e dall'iperammortamento. Un dato che non si vedeva dagli Novanta". Le imprese dell'Api cercano nuovi profili da assumere. "Il 15% cerca operai specializzati e periti meccanici, il 10% periti elettrotecnici e tecnici informatici, il 9% cerca competenze sul 4.0. e il 5% periti chimici", Il grosso, però, circa il 30%, cerca "collaboratori con formazione tecnica o laureati in area tecnico-scientifica"; il 15% laureati in marketing e comunicazione, l'11% esperti di web communication e il 5% esperti in ambito economico". Oltre a questo, le imprese stanno investendo sulle competenze interne per crescere, con oltre 4.200 ore di formazione finanziata erogate: il 23% delle pmi punta su marketing e strategia d'impresa, oltre il 30% sulle lingue. Le aree su cui puntano sono l'Unione europea (24%), gli Usa (16%), l'Asia (13%) e l'Africa (12%).