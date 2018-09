Imprese: Elite day, conferenza internazionale su network globale

Milano, 27 set. (Labitalia) - Linking excellence, unire le eccellenze: questo l'obiettivo di Elite day, la prima edizione della conferenza internazionale dedicata al network globale delle società Elite che si terrà lunedì 1 ottobre, a Milano, nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (Piazza Affari) dalle 9,30. Elite è il programma internazionale di Borsa Italiana per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita e nell'accesso ai capitali. Nato nel 2012 in Italia è diventato in pochi anni un successo internazionale con oltre 900 aziende da oltre 30 Paesi che fanno parte della community. L'evento si aprirà alle 9,30 con gli interventi del ceo di Borsa Italiana e presidente Elite, Raffaele Jerusalmi, del premio Nobel per l'Economia 2001, Michael Spence, e del fondatore e presidente del Cambridge family enterprise group, John Davis. Seguirà un'intervista al presidente esecutivo di Eataly, Andrea Guerra. Le prospettive globali di Elite saranno il tema della tavola rotonda che si svolgerà alle 11 a cui prenderanno parte i partner dell'Elite Global Alliance, il network internazionale che sta sviluppando Elite nel mondo: per l'Arabia Saudita il general manager of corporate & markets growth saudi SMEs Authority Monsha'at Abdulrahman Alsmail. E ancora: per il Brasile il business development director di Idmc Eduardo Campos, per il Marocco il ceo del Casablanca Stock Exchange Karim Hajji, per l'Unione monetaria ed economica dell'Africa Occidentale il general manager di Bourse Régionale des Valeurs Mobilières Kossi Felix Edoh Amenouve, per l'Ungheria il ceo del Budapest stock exchange Richárd Végh e per il Libano il membro esecutivo del cda della Capital market authority, Sami N. Saliba. Nel corso della giornata si terranno sessioni di networking e lavoro a porte chiuse con executive e top manager di aziende e organizzazioni leader nel mondo tra cui Ibm, Illy, Swift, Esa, Vodafone, Wipro. Concluderà la giornata alle 16,30 l'intervento del ceo di Elite, Luca Peyrano, che presenterà le strategie future e le nuove partnership a livello internazionale.