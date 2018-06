Imprese: Confartigianato Lombardia, Massetti riconfermato alla presidenza

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Eugenio Massetti e Vincenzo Mamoli sono stati riconfermati alla guida di Confartigianato Lombardia, rispettivamente come presidente e segretario generale, anche per il prossimo quadriennio. Lo rende noto Confartigianato Lombardia, al termine delle elezioni svoltesi questa mattina, nel corso del Congresso 2018 'Confartigianato in Lombardia è motore d'impresa a valore artigiano', che chiude i lavori della decima conferenza organizzativa e lancia il programma per i prossimi quattro anni. Eletti anche quattro vice presidenti: Gianni Barzaghi (Confartigianato Milano, Monza e Brianza), Giacinto Giambellini (Confartigianato Bergamo), Marco Galimberti (Confartigianato Como) e Davide Galli (Confartigianato Varese): "L'impresa a valore artigiano -ha affermato Massetti- sarà al centro della nostra attenzione per gli anni a venire: un'impresa non più caratterizzata da un'appartenenza settoriale o da aspetti dimensionali, e invece connotata dall'attenzione alla qualità del ben fatto, dal legame con il territorio, dalla flessibilità e rapidità nel cogliere i cambiamenti, dalla capacità di introdurre innovazione e di personalizzazione dei prodotti. È questa l'impresa che vogliamo rappresentare oggi e in futuro, e ci stiamo attrezzando per farlo". All'incontro di stamane erano presenti anche i vertici di Confartigianato nazionale, il presidente Giorgio Merletti e il segretario generale Cesare Fumagalli e, in rappresentanza di Regione Lombardia, l'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli.