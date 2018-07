Imprese: addio ad amministratori ‘spendaccioni’, si studia algoritmo antisprechi (2)

(AdnKronos) - DICOM4.0 prevede inoltre lo sviluppo di strumenti di business intelligence per il monitoraggio dei processi di consumo in grado di segnalare criticità e proponendo azioni di adeguamento. ?Obiettivo del cost management - spiega Massimo Aielli, direttore scientifico e responsabile grandi clienti di Cosman ? in pratica, è quello di agire sul superfluo, sullo spreco, per riequilibrare le risorse verso attività a maggior valore aggiunto, recuperando così il valore latente presente in azienda che, altrimenti, rischierebbe di restare inespresso. Il Digital Cost Management consiste nel leggere in modo integrato e organico la grande massa di dati prodotti dai terminali collegati in rete, disponibili attraverso internet o proposti dai fornitori di beni e servizi, per trasformarli, in ?real time', in informazioni utili al governo dei costi aziendali?.