Ilva: Labriola (Fi), continua politica sconclusionata Pd

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - "Continua la politica sconclusionata del Pd che ha, a tutti i livelli amministrativi, mortificato l'economia e la salute di un territorio profondamente legato all'Ilva". Così in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. Il presidente Emiliano, rileva, "siede in regione dal 2015 e fino ad un paio di mesi fa non ha mosso un dito nei confronti di un territorio distrutto. Due anni seduto in regione in cui ha visto passare un bando di selezione per aggiudicare gli asset Ilva e decreti vari ma nulla ha fatto o detto, prima dell'avvicinarsi delle elezioni. Non un dito ha mosso per richiedere più risorse per la sanità, per quei bambini, genitori, figli che ogni giorno lottano tra la vita e la morte e nulla ha fatto per rilanciare l' economia di un territorio che ora dice di voler difendere". "Se dovesse fallire la vendita, Emiliano dovrà spiegare come porterà a compimento le bonifiche e la messa in sicurezza dell'ambiente. È facile gridare, battere i pugni e far saltare i tavoli, è più difficile trovare soluzioni serie che sarebbero dovute arrivare 2 anni fa", conclude.