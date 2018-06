Ilva: comitati Taranto da Di Maio, mini corteo e striscioni per stop

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Medici per l'ambiente Isde, Giustizia per Taranto, Comitato cittadini liberi e benpensanti, Tutta mia la città. Sono le associazioni di Taranto sondate oggi dal ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio sul futuro dell'Ilva. Un mini corteo al grido di 'Taranto Libera' è seguito al termine dell'incontro al Mise e due striscioni per la liberazione dal mega impianto siderurgico hanno fatto la loro comparsa sotto al dicastero. I comitati, soddisfatti ? per l'evidente cambio di passo? rispetto al governo precedente, hanno sollecitato ?la chiusura programmata? dello stabilimento di Taranto. ?Il Ministro ci è sembrato possibilista sulla chiusura ?, ha detto Tommaso Marazia dei medici per l'Ambiente che si dice dunque ?fiducioso ? su una decisione di stop a breve. Più cauto il Comitato Cittadini Liberi e Benpensanti: ?siamo fiduciosi ma la fiducia questo governo deve meritarsela. Vedremo. Certo è che non si può accontentare tutti. Deve chiudere Taranto?.