Ilva: Bentivogli, minuti contati, in gioco sovranità industriali Italia

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - "Con la partita sull'Ilva è in gioco la sovranità industriale del Paese". Così a Zapping Radio 1 Rai, Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl che chiede un incontro urgente sul tema al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. "Non abbiamo pregiudizi rispetto a qualsiasi schieramento e come sempre aspettiamo di vedere se l'albero darà i suoi frutti. Ma se permane la posizione del Movimento 5 Stelle che vuole chiudere lo stabilimento di Taranto è a rischio la sovranità industriale dell'Italia", spiega il leader della Fim sottolineando che "i minuti sono contati" perché c'è il rischio che "se non succede nulla nei prossimi giorni si fermino molte ditte dell'indotto". Bentivogli auspica che Di Maio "affronti con responsabilità il suo ruolo di ministro dello Sviluppo economico" ricordando al ministro che "il tasso di sindacalizzati all'Ilva supera l'80%" e che quindi il dossier "va affrontato con il sindacato metalmeccanico e le confederazioni". Per quanto riguarda il tema della riconversione, ricorda Bentivogli, "abbiamo un esempio tristemente noto con Bagnoli che è stata chiusa nel 1988. E finora è stato bonificato solo un terzo del terreno. Un deserto come quello intorno a Bagnoli fatto di inquinamento e disoccupazione è un terreno fertile per la Camorra".