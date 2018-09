Silvana Riccio e’ il nuovo segretario generale del Ministero dell’Ambiente

Il Prefetto di Catania, Silvana Riccio dopo un anno e qualche mese lascia Catania, per andare a ricoprire il prestigioso incarico di segretario generale al Ministero dell’Ambiente. Napoletana, Silvana Riccio, è stata prefetto di Rieti e poi di Piacenza. Nel 2007 ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Ufficio dell’alto commissario per il contrasto della corruzione e delle alte forme di illecito nella pubblica amministrazione. Presidente della Commissione straordinaria del Comune di San Cipriano d’Aversa, sciolto per infiltrazioni mafiose, nel 2008, Silvana Riccio è stata anche direttore generale per l’organizzazione dei servizi del territorio del ministero della Pubblica istruzione (2001), consulente del presidente della Regione Toscana per le materie relative alla gestione del personale e la contrattazione del personale (2003) e nel 2000 è stata capo della segreteria tecnica del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio. Nel 2012 ha anche retto il Comune di Catanzaro. Silvana Riccio é stata anche viceprefetto vicario e capo di gabinetto della Prefettura di Roma nel 2006.