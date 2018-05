Governo: Vescovi (Industriali Vicenza), non si torni indietro su jobs act e Industria 4.0

Verona, 24 mag. (AdnKronos) - "Per ora l'unica vera novità, direi molto positiva, emersa ieri è il riferimento esplicito di Conte alla centralità dell'Europa che, come ha anche ribadito Vincenzo Boccia all'Assemblea di Confindustria, è imprescindibile. Chiaro, poi, che noi siamo i principali critici dell'Europa burocratica e matrigna, ma abbiamo il dovere, come Paese, di contribuire a cambiarla, non lavorare per uscirne... saremmo i primi a pagarne le conseguenze". Questo il commento del presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, sull'incarico affidato a Giuseppe Conte di formare il governo. "Ora, dopo i doverosi passaggi istituzionali, vedremo se il nuovo Governo vorrà essere protagonista del futuro o del passato. Confindustria l'ha ribadito in ogni modo: tornare indietro su Jobs Act e Industria 4.0, che hanno dato risultati positivi, significherebbe azzoppare un'economia che si è attrezzata per proseguire la propria opera di rilancio - avverte - La stessa cosa vale per opere strategiche come l'Alta Velocità - Alta Capacità ferroviaria, la Pedemontana Veneta e la Valdastico Nord che sono indispensabili ai cittadini e alle imprese di un territorio, quello veneto, che sta trainando questa ripresa. Ora, dopo aver speso anche troppo tempo tra proclami, dichiarazioni e retromarce strategiche, attendiamo fatti", conclude.