Governo: Sala, va fatto lavorare, finanza aspetta i fatti

Milano, 11 giu. (AdnKronos) - "La finanza è sempre tattica, sta a vedere cosa succederà più avanti. Io penso che il Governo vada fatto lavorare: la finanza vuol vedere i fatti, dipende da quello che succederà". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe sala, a margine del Consob Day, a chi gli faceva notare che oggi i mercati sembravano più rassicurati del solito, con lo spread che scende e la Borsa che risale. "Una cosa - afferma - che metterebbe in crisi rapporto con la finanza, che poi non è fatta dai banchieri ma dai tantissimi che investono, è una scelta non europeista. Su questo non si può scherzare, il nostro Paese è fortemente indebitato e non si può permettere di usare i muscoli facendo salire i tassi di interesse". Quanto alle dichiarazioni fatte ieri in un'intervista dal nuovo ministro dell'Economia, Giovanni Tria, "siamo tutti curiosi - risponde - di capire quanto contano i vari esponenti del Governo, il primo ministro Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia, Salvini e Di Maio. Questo oggi ancora non è dato di sapere, vedremo nei prossimi giorni, spero che prevalga una linea prudente".