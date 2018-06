Governo: Rosato, da Salvini una al giorno, arma distrazione di massa

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Salvini lancia una provocazione e per il resto della giornata i grillini passano il tempo a giustificare quello che ha detto e gettare acqua sul fuoco. Le potremmo chiamare 'armi di distrazione di massa'. Che servono a nascondere queste prime settimane in cui, dopo promesse mirabolanti, non è accaduto nulla, se non parole e 600 disgraziati ospitati dalla Spagna per evitare di lasciarli in mezzo al mare". Lo scrive Ettore Rosato del Pd su Facebook. "Provocazioni che servono anche alla Lega ad intestarsi la leadership. Questo non è più il governo Conte, ma il governo Salvini. Una prova è che, in queste settimane, Salvini ha dedicato il suo tempo principalmente ad annunci, proclami ed editti. Stamattina è stato il turno dello stop all'obbligo dei vaccini, su cui evidentemente sfoggia la sua competenza scientifica". "Domani, sono sicuro, Salvini ne dirà un'altra. Domenica probabilmente ci riserverà una provocazione particolare, visto che ci sono i ballottaggi in 75 comuni. Il tutto Salvini lo fa sempre con la spilletta del partito ben appuntata sulla giacca, impegnato nel suo perenne tour per la campagna elettorale. Il 'formalmente' premier Conte c'è? Non vorremmo scuoterlo dal torpore ...ma non ha nulla da dire?", conclude.