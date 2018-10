Governo: Renzi, Conte promosso da suo collega di studio o mente

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "C'è una storia strana, intanto. Riguarda il nostro premier (Conte, non Salvini). Repubblica ha ricostruito il suo concorso da professore ordinario. Delle due l'una: o il premier è stato promosso dal suo collega di studio in evidente conflitto di interessi o il premier ha mentito. Non so quale delle due augurarmi". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Il premier Professore ha problemi con il suo concorso, il Ministro dell'Interno attacca i magistrati, il ministro del Lavoro esulta per i licenziamenti, il ministro della Sanità è contro la legge sui vaccini, il ministro delle Infrastrutture blocca le opere pubbliche. Però quelli strani eravamo noi eh?", conclude.