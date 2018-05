Governo: Renzi a Lega-M5S, uscite allo scoperto su fuori da euro

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Questa discussione sul ministero economia nasconde" la questione su "uscire o meno dall'euro. Voi avete votato" Lega o M5S "per uscire dall'euro? Di loro solo due lo hanno proposto pubblicamente: Bagnai e Borghi. Il primo l'ho battuto io a Firenze e il secondo Padoan a Siena". Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. "Se volete uscire dall'euro -aggiunge Renzi rivolto a Lega e M5S- uscite allo scoperto. Abbiate il coraggio di fare una campagna elettorale su questo, noi faremo una campagna casa per casa. Se volete uscire dall'euro non mettete di soppiatto un ministro che propone un piano B di uscita dall'euro...".