Governo: Mussolini scrive a Berlusconi, Fi voti la fiducia a Conte (2)

(AdnKronos) - Secondo Mussolini, chi in Italia e in Europa "da sempre combatte per l'interesse della Nazione, chi da sempre nei fatti afferma "prima gli Italiani", chi pensa e lavora da patriota siamo noi di Forza Italia. Lo dico con il massimo rispetto ma affermare oggi "o noi o loro" è la premessa della fine politica del centrodestra e della conseguente, e coerente, a mio avviso, uscita dalle giunte amministrate insieme alla Lega. Sarebbe difficile per chiunque argomentare sull'unità del centrodestra se in Europa e in Parlamento si è su sponde opposte ma si Governa insieme, ad esempio, a Sesto San Giovanni". Per Mussolini "questa è una occasione che Forza Italia non può ma soprattutto non deve perdere: senza nulla chiedere in cambio ma animata dal costante spirito di servizio e senso dello Stato che ci ha sempre accompagnato, con Te alla guida, Forza Italia deve essere interprete in prima linea di questa rivoluzione, dando ancora maggiore solidità alla maggioranza parlamentare e ? da dentro ?contrastarne le eventuali derive contrarie all'interesse nazionale, votando SI alla fiducia". "Se ora il Popolo chiede un cambiamento, Forza Italia deve essere protagonista - conclude- guidare questo cambiamento e votare la fiducia al Governo".