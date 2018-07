Governo: Morra, bene Fraccaro su democrazia diretta, è in Dna M5S

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, sono una boccata di ossigeno". Così il senatore Nicola Morra, dopo le comunicazioni di oggi di Fraccaro davanti alle davanti alle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo ministero. "Le direttrici che il ministro ha tracciato sono da sempre nel dna del Movimento 5 Stelle: referendum propositivo, abolizione del quorum e leggi popolari a data certa - continua Morra - Nulla di nuovo per il M5S, una rivoluzione per il Paese". "Il nostro obiettivo è da sempre quello di favorire la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali - conclude Morra - Come ha detto oggi il Ministro Fraccaro, la qualità della vita, il cui miglioramento è l'obiettivo ultimo del governo, è direttamente proporzionale alla presenza degli strumenti di democrazia diretta".