Governo: Mattarella e Cottarelli non forzano, tempo per esecutivo politico/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Oltre al nodo relativo al titolare del ministero dell'Economia, si tratta di capire se lo scenario potrebbe cambiare anche con l'offerta al Carroccio della guida dell'esecutivo, ruolo per il quale M5S continua a candidare Giuseppe Conte. Tutte questioni al centro di una lunga e complessa trattativa che proseguirà nelle prossime ore, mentre Cottarelli continua ad aspettare. Composta la squadra, si tratta di capire come evitare una bocciatura nel caso il governo di garanzia effettivamente dovesse presentarsi in Parlamento. Per ora, al di là di alcune generiche dichiarazioni generiche pro o contro, non è ancora stato verificato se esistano forze politiche che, con una serie di accorgimenti tecnici come l'astensione, consentano all'esecutivo guidato dall'ex commissario alla spending review di ottenere un via libera delle Camere, che gli consenta di non presentarsi sfiduciato agli importanti appuntamenti internazionali in agenda nel prossimo mese. E che permettano di evitare uno scioglimento immediato del Parlamento che, a questo punto, porterebbe il Paese al voto in pieno agosto.