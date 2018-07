Governo: i contenuti del decreto ‘milleproroghe’ (5)

(AdnKronos) - Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere per l'Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex lege nel Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione dell'evento. Banche popolari e gruppi bancari cooperativi. Le disposizioni prorogano dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l'adesione delle banche di credito cooperativo (Bcc) al contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal provvedimento di accertamento della Banca d'Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la stipula del contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018 la scadenza per l'adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.