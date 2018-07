Governo: Gasparri, Savona? unica usura è stare con M5S

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "Il Ministro Savona non deve temere assurde accuse di usura, deve temere un altro tipo di usura. Quella che può subire stando in compagnia di Ministri grillini politicamente analfabeti. È questa l'usura che rischia e che lo dovrebbe indurre a dare le dimissioni. Il suo curriculum e la sua statura non meritano di essere shakerati insieme a personaggi come Conte e l'accolita di Ministri grillini che lo accompagna. Savona se ne vada e sbatta la porta. Lui con questa gente non ha nulla a che fare?. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi).