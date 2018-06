Governo: Galassi (Api), bene Conte su fisco e debito

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Il discorso per la fiducia al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato "importante e significativo", soprattutto nei passaggi dedicati all'alleggerimento del peso del fisco e alla riduzione del debito pubblico. E' quanto afferma Paolo Galassi presidente dell'Api, l'Associazione delle piccole e medie industrie, contattato dall'Adnkronos. Fra i punti principali dell'intervento c'è la flat tax, che dovrebbe riguardare prima le aziende. "E' bene privilegiare prima le imprese, perché creano mercato e lavoro", spiega Galassi. Inoltre "bisogna liberare la manifattura italiana e dobbiamo sanare il debito pubblico aumentando la capacità produttiva. E per farlo bisogna rendere concorrenziali le aziende", alleggerendo ad esempio il costo del lavoro. "Mi fa anche piacere che vogliano cambiare le regole dell'Europa, troppo allargata e che pensa solo all'euro. Conte ha sottolineato che non si vuole uscire dall'euro, ma obbligare l'Europa ad affrontare altri punti". Per il presidente dell'Api "è importante che le misure contenute nel contratto di governo non partano tutte subito, ma che abbiano un percorso differenziato, altrimenti ci sarebbe un aumento del deficit dello Stato". Galassi si dice preoccupato che il governo "avrà solo 10 voti in più" rispetto alla maggioranza assoluta al Senato. Questo esecutivo parte già debole. Dopo la globalizzazione e dieci anni di crisi si smetta con queste logiche e anche le altre forze politiche aiutino". Per il presidente dell'Api "si deve dare fiducia a questo governo. Poi mi aspetto che faccia un'indirizzo economico, visto che le grandi imprese non ci sono più, il costo del lavoro è elevato, così come è elevata la disoccupazione".