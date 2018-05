Governo: Franceschi (Grafica Veneta), a 80 giorni da voto serve un esecutivo

Padova, 21 mag. (AdnKronos) - ?Attesa, perplessità, speranza: dopo quasi ottanta giorni dal voto stiamo ancora aspettando la proposta di un nuovo governo?. E' quanto afferma Fabio Franceschi, imprenditore padovano presidente di Grafica Veneta Spa, a qualche ora dalla salita al Colle da Mattarella dei due leader di Lega e M5s. ?Sono curioso di constatare cos'hanno prodotto tutte queste lunghissime trattative che Di Maio e Salvini vogliono presentarci con bei paroloni ma, come già successo in passato, non sono altro che accordi sulla spartizione delle poltrone. Soprattutto attendo di conoscere quali promesse elettorali dell'una e dell'altra parte fondere nel programma giallo verde. Il metodo è sempre lo stesso ? spiega Franceschi - solo che forse mancando di esperienza si perdono in lungaggini che noi imprenditori facciamo fatica a comprendere?.