Governo: Franceschi (Grafica Veneta), a 80 giorni da voto serve un esecutivo (2)

(AdnKronos) - ?C'è molta perplessità sul progetto di governo e anche sui nomi che circolano - continua Franceschi - ritengo che una cosa sono i desiderata e un'altra siano i programmi e le riforme che si possono realizzare, mi sembra che viviamo, che piaccio o no a Di Maio e Salvini, in un contesto europeo dal quale l'Italia non può prescindere. Ridicolo per esempio mettere in discussione la Tav ? insiste Franceschi - senza infrastrutture le nostre merci ce le teniamo a casa, anzi siamo già in notevole ritardo a causa di tutte le contestazioni che ci sono state?. ?Nonostante questo spero che qualcosa si muova e che questi ?nuovi esorcismi? vengano consumati velocemente - conclude - perché il Paese, che finalmente si è rimesso in moto, ha bisogno di un esecutivo che lo rappresenti legittimamente nel panorama internazionale?.