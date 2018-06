Governo: Fraccaro, da Conte cambio di rotta

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Le forze politiche di cui il Governo è espressione e le proposte programmatiche su cui si fonda sono state votate dal popolo. La fiducia ottenuta al Senato da un ampio schieramento rispecchia il sentimento di fiducia che ci hanno accordato i cittadini: bene ha fatto il Presidente Conte a rivendicare in Aula la natura fortemente popolare del Governo del Cambiamento?. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. ?Il nostro obiettivo fondamentale -aggiunge- è quello di ascoltare le istanze del Paese reale fornendo risposte concrete ed efficaci, a partire da quelle individuate puntualmente nel contratto di Governo. L'impegno di garantire la presenza del premier nel Question time e dei Ministri ai lavori delle Commissioni manifesta la piena volontà del Governo di rispettare la centralità del Parlamento attraverso un rapporto di cooperazione franco e trasparente". "Ritengo particolarmente importante l'attenzione espressa dal Presidente del Consiglio nei confronti dell'autonomia territoriale e degli strumenti di democrazia diretta, che consentono di responsabilizzare gli enti locali e di avvicinare le istituzioni ai cittadini. Con il premier Conte si concretizza il cambio di rotta tanto atteso per la politica, che finalmente si dimostra capace di interprete l'interesse generale. Il voto di fiducia alla Camera - conclude Fraccaro- sancirà il definitivo passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica: sarà un gran giorno per l'Italia?.