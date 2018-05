Governo: Fornaro, fronte repubblicano? Leu per verificare condizioni

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Da Liberi e Uguali è partita un'iniziativa per provare a verificare la condizioni di un'alleanza ampia che possa contrapporsi ai populismi che sta danneggiando il Paese". Lo ha detto il capogruppo di Leu, Federico Fornaro, ai cronisti alla Camera a proposito dell'ipotesi di un 'fronte repubblicano' in vista delle prossime elezioni, di cui si parla nel Pd. Una verifica da fare, ha aggiunto, "partendo da un'esigenza di discontinuità rispetto al recente passato con coraggio e generosità di fronte a questa emergenza democratica che pesa sul futuro del Paese". Oggi alla Camera,a quanto viene riferito, c'è stata una riunione dei parlamentari di Leu proprio per fare il punto sulla situazione in vista di un possibile voto in tempi brevi. Erano presenti, ovviamente, sia esponenti di Mdp che di Sinistra Italiana.