Governo: domani alle 18.30 Consiglio dei ministri

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per domani alle ore 18,30 a Palazzo Chigi per l'esame del seguente ordine del giorno: Decreto-legge, Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive ; Decreto legislativo, Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (esame definitivo); Decreto legislativo, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (esame definitivo); Leggi regionali; Varie ed eventuali.