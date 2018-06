Governo: Di Maio, sfida è realizzare promesse fatte a italiani

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "La nostra sfida è realizzare le cose promesse agli italiani". Così il vicepremier Luigi Di Maio a 'In Mezz'ora' sottolineando che nei prossimi mesi "daremo risposte subito" e "nel breve-medio periodo altre". "Se manterremo le promesse saremo diversi dagli altri, se no saremmo uguali agli altri", sottolinea il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro spiegando di essere fiducioso sulle coperture per finanziare le misure del contratto di Governo. "Stiamo sottovalutando le azioni che faremo per semplificare la macchina burocratica dello Stato, per favorire l'utilizzo degli investimenti e la Spending review. Ci sono dei margini di bilancio da recuperare. Inoltre sono fiducioso sulla capacità di recuperare dei margini anche con i lavoro che faremo a livello Ue", aggiunge Di Maio.