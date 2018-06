Governo: Di Maio, Lega cresce e M5S frena? Nessuna preoccupazione

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Una Lega che fa il pieno di consensi e il Movimento che arranca nei sondaggi? "Non vedo alcun tipo preoccupazione né di malumore" tra i 5 Stelle. "Non abbiamo creduto ai sondaggi quando andavano bene... Ora siamo al governo, il tema non é quanto siamo alti nei sondaggi ma risolvere i problemi delle persone". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ospite di Coffee break su La7. "Io ogni mattina mi sveglio e chiedo al mio staff a che punto siamo con i centri per l'impiego, il reddito cittadinanza, le pensioni d'oro", ha aggiunto il vicepremier.