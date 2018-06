Governo: Di Maio, deleghe? Individueremo persone più appropriate

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Cercheremo di individuare le persone con le sensibilità più appropriate perché stiamo parlando di avere un interlocutore per i servizi segreti, la gestione dell'editoria". Ad affermarlo a 'In Mezz'Ora' è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito alle deleghe. I fondi all'editoria, aggiunge, "nel passato sono stati utilizzati un po' a sfondo politico: Si affamavano alcune testate e poi si davano i soldi un po' alla volta", sottolinea Di Maio che sì "prende la responsabilità in modo da scongiurare qualsiasi tentazione che possa essere in capo a qualche persona. L'obiettivo nostro è un governo del cambiamento, si attua nell'atteggiamento e credo in un atteggiamento diverso delle istituzioni", sottolinea ancora Di Maio.