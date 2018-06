Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Con l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ci eravamo organizzati per il passaggio di consegne. Non do risposte all'ex ministro da qui ma eravamo organizzati per farlo. Diciamo che sono stati giorni difficili". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito al mancato passaggio di consegne al Mise.