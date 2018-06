Governo: Di Maio ai suoi, Salvini mi oscura? Colpa stampa (2)

(AdnKronos) - Sebbene Di Maio si dica certo di riuscire a ribaltare la situazione una volta arrivati i temi M5S sul tavolo di Palazzo Chigi, la preoccupazione nei vertici grillini, così come nelle seconde file del Movimento, è palpabile per un governo che, almeno in queste prime battute iniziali, sembra a trazione Lega molto più che 5 Stelle. Salvini -il timore diffuso- rischia di cannibalizzare tutto, a partire dall'elettorato grillino. E il reddito di dignità, caldeggiato da Di Maio anche per riconquistare la scena, è per alcuni motivo di preoccupazione più che di sollievo. "Le battaglie di Salvini, a cominciare dai migranti - spiega un esponente M5S del 'sottogoverno' - sono a costo zero o quasi. Il reddito di cittadinanza, al contrario, graverà non poco sulle casse dello Stato: l'Europa resterà a guardare o Bruxelles si metterà di traverso? Rischiamo di trovarci sotto schiaffo". Intanto, da Parigi, il premier Giuseppe Conte incassa l'intesa con Emmanuel Macron sui migranti, e subito parte il fuoco di fila dei comunicati targati M5S, tutti inneggianti il risultato messo a segno dal presidente del Consiglio. Se la partita dell'emergenza immigrazione finora è stata per lo più appannaggio della Lega e di Salvini, la sensazione è che il M5S tenti di riportare la palla a centro campo. E di assegnare il goal a Conte.