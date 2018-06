Governo: deputati M5S, momento storico, pronti a dare risposte al Paese (2)

(AdnKronos) - Per il deputato pentastellato Adriano Varrica "in questi tre mesi il Movimento ha profuso ogni sforzo possibile per onorare la fiducia dei cittadini. Non sarà facile, le resistenze al cambiamento sono tante, ma - sottolinea - siamo giunti a questo primo risultato, nonostante i tanti ostacoli. Abbiamo voluto fortemente questa responsabilità e le persone, in particolare al Sud, aspettano delle risposte". Auguri al neo premier Giuseppe Conte anche da Giorgio Trizzino: "Tutto il M5S è con lui e lavorerà per dare quel cambiamento che gli italiani hanno chiesto a gran voce. Ora i cittadini avranno il diritto di vedere il parlamento abolire quelle leggi che li hanno vessati per anni". "Per la prima volta - evidenzia il senatore Cinquestelle Steni Di Piazza - i cittadini vedranno un governo politico che metterà al centro i loro diritti. Grazie al M5S porteremo per la prima volta trasparenza e partecipazione in un governo con lo scopo di cambiare insieme il nostro Paese".