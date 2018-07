Governo: Conte vede Venditti, incontro a sorpresa al Circolo Canottieri

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Sorpresa questo pomeriggio al Circolo Canottieri Roma. Nella storica sede di Lungotevere Flaminio 39 è arrivato il premier Giuseppe Conte, socio del circolo, per un breve momento di relax tra un impegno e l'altro. Il presidente del Consiglio ne ha approfittato per salutare Antonello Venditti, di cui è grande estimatore. Il celebre cantautore romano era impegnato nelle prove per il concerto che terrà questa sera, in occasione della tradizionale Festa dell'Estate del club giallorosso. I due si sono salutati con un sorriso, per poi consumare un caffè insieme al tavolo del Circolo. Poco dopo, il premier ha dovuto salutare Venditti per tornare ai suoi impegni istituzionali. Dunque la stretta di mano e i migliori auspici del presidente del Consiglio all'artista per l'esibizione di questa sera.