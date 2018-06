Governo: Confsal, esecutivo politico quanto di meglio possa esserci per Paese

Roma, 1 giu. (Labitalia) - "Salutiamo con estrema soddisfazione la nascita del nuovo esecutivo. Un governo politico, così come da noi auspicato nei giorni scorsi, è quanto di meglio possa esserci per il Paese". A dirlo il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta. "Al capo del governo, Giuseppe Conte, e alla sua squadra -afferma- giunga un augurio di buon lavoro affinché si dia corso con atti concreti alla spinta innovativa già prefigurata nel ?contratto' e all'istanza di cambiamento ampiamente manifestata dagli italiani con le recenti elezioni". Il segretario della confederazione autonoma aggiunge: "La Confsal, caratterizzata da un pensiero indipendente e privo di legami ideologici, è pronta, in un fattivo confronto con il nuovo governo, a dare un contributo di idee e di proposte in merito a temi decisivi, quali il lavoro e la sicurezza sul lavoro, la crescita e lo sviluppo economico, il fisco e la previdenza".