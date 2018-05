Governo: Colletti (M5S), no ex ministri, avanti solo chi merita

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Dopo l'incarico a Giuseppe Conte aspettiamo, da deputati di quasi maggioranza, la lista dei ministri. La mia speranza, almeno per i ministri di area M5S (o comunque tecnici), è quella di trovare persone che avranno meritato la nomina, anche e soprattutto per il lavoro fatto negli anni passati al nostro interno, di non aver albergato nel sottobosco politico e, soprattutto, di non essere stati già ministri di precedenti governi. Ad maiora". Lo scrive su Facebook il deputato M5S Andrea Colletti, dando voce a timori molto diffusi, in queste ore, nelle file pentastellate.