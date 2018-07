Roma, 4 lug. (AdnKronos) - ?Le dichiarazioni dell'onorevole Agea (M5S) confermano quanto dichiarato dal Presidente Tajani nell'intervista a Panorama: come ribadito dal Commissario all'occupazione Thyssen, il Fondo Sociale Europeo può essere utilizzato solo per finanziare i centri per l'impiego, ma non per forme di assistenza al reddito come il Reddito di Cittadinanza proposto nel programma dei 5 Stelle?. Lo afferma l'eurodeputato di Forza Italia, Salvatore Cicu.