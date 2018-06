Governo: Cdm convocato alle 19

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna alle 19 a Palazzo Chigi per l'esame del seguente ordine del giorno: decreto legge su 'misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale (Presidenza- Giustizia); leggi regionali. Si legge in una nota di palazzo Chigi.