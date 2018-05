Governo: Candiani (Lega), M5S? Tentativo che va fatto, Paese vuole risposte (2)

(AdnKronos) - Sulle perplessità mostrate da alcuni elettori nei confronti di un'alleanza con i Cinquestelle, Candiani sottolinea: "Dobbiamo confrontarci con chi è stato votato da quasi 11 milioni di italiani. Questo governo è una prova che va fatta. Quello che la gente ci chiede sono risposte, mi dicono 'perché ancora non avete fatto' e questo conta di più di con chi lo faremo". E sulle critiche mosse per l'assenza del Sud dal contratto di governo, taglia corto. "Chi non ha fatto in questi anni cerca di criticare e deve trovare un punto di appiglio - dice - Io dico che per giudicare bisogna aspettare i fatti, i risultati".