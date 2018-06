Governo: Barbagallo, bene apertura Di Maio, pronti a confronto su merito

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Noi siamo disponibili a dare sempre una mano nel merito delle questioni senza farci fuorviare dalla propaganda che va bene per le campagne elettorali ma non risolve nessun problema". E' il leader Uil, Carmelo Barbagallo, a giudicare "importante" l'apertura al sindacato da parte del vicepremier Di Maio dal palco del congresso della confederazione di via Lucullo. "Non dimentichiamo che 4 anni fa avevamo un'impostazione che riteneva che i corpi intermedi fossero inutili. E' passato del tempo, abbiamo fatto accordi con il governo Renzi, poi con il governo Gentiloni. Ora dovremmo fare anche gli accordi con il governo Conte", ribadisce commentando positivamente anche l'annuncio di prossime norme contro la delocalizzazioni selvagge annunciate dal governo nel prossimo Consiglio dei ministri. "Tutto ciò che si fa per ridurre la discrezionalità e per non creare problemi ai lavoratori per noi va bene. Bisogna poi seriamente approfondire le norme per evitare abusi e incongruenze. Abbiamo comunque visto una dimostrazione di buona volontà, non tutte le idee ci sono chiare però dovremo confrontarci", conclude.