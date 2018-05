Governo: assessore Donazzan (Veneto), spero in defiscalizzazione per imprese

Venezia, mag. (AdnKronos) - "Ho assistito con molta attenzione e grandi aspettative alla formazione di questo, oramai prossimo, Governo Conte. La mia speranza, e non l'ho mai nascosto, era che dell'esito delle elezioni politiche del 4 marzo scorso potesse sorgere un governo trainato dal centrodestra unito: questo non è avvenuto a causa di veti sciocchi del Movimento 5 Stelle, che sono stati però corrisposti da una sana dose di responsabilità". Così all'Adnkronos l'assessore regionale veneto Elena Donazzan (Fi), 'saluta' la formazione del nuovo governo M5S- Lega. "Ora che le trattative sul ?Contratto di Governo' (idea non originale, la cui proprietà intellettuale è riconducibile a Silvio Berlusconi) sono finalmente concluse, spero che questa fase di ?parole' ceda il posto ai fatti: da Assessore Regionale, e soprattutto da italiana, mi aspetto che le promesse fatte agli elettori vengano mantenute, con azioni concrete e rapide, da una maggioranza che ha senso solo se deciderà di spendere ogni sua energia in questo obiettivo", auspica Donazzan.