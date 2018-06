Giustizia: Regione Veneto e uffici giudiziari convezione per rinforzo personale (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per la presidente della Corte d'Appello di Venezia l'aiuto della Regione rappresenta un ?supporto importante? per affrontare ?la drammatica e cronica carenza di personale amministrativo?. ?I problemi della giustizia in Veneto e l?alto tasso di cause che finiscono in prescrizione ? ha ricordato Ines Maria Luisa Marini ? non sono legati solo all'insufficiente numero di magistrati, ma soprattutto alla mancanza di personale amministrativo?. Di ?spirito lungimirante della Regione? ha parlato il procuratore Bruno Cherchi, ringraziando l'istituzione per la sensibilità e il duplice intervento. ?Il buon andamento della giustizia è parte integrante e fondante del buon funzionamento della società e dell'economia di un territorio?, ha ricordato il procuratore generale che nel denunciare ?l'atavica situazione di abbandono del Veneto? ha auspicato la possibilità di ?regionalizzare i concorsi? per assicurare agli uffici giudiziari ?personale competente, motivato e stabile?. ?Nel percorso che abbiamo intrapreso verso l'autonomia ? ha confermato il presidente del veneto ? l'amministrazione della giustizia è una delle materie che la Regione Veneto rivendica, sulla scorta di quanto già riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome. In questa fase di ridisegno dell'architettura istituzionale del Paese e dell'amministrazione pubblica, sarebbe importante favorire anche la mobilità del personale tra amministrazioni. Penso per esempio al personale delle Province, o degli stessi enti regionali. Sono convinto che favorire un ricollocamento dei dipendenti, sempre su base collaborativa e volontaria, costituirebbe un investimento sulla professionalità delle persone e sul funzionamento di enti e strutture indispensabili per la qualità della vita sociale?.