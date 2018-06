Giustizia: Grasso, vicenda Bari drammatica, intervenga Guardasigilli

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - ?La vicenda del Palazzo di Giustizia di Bari è insieme drammatica e paradossale. Si parla di 'calamità burocratica', con centinaia di magistrati, avvocati, dipendenti amministrativi costretti ad esercitare la propria funzione in una tendopoli allestita dalla Protezione civile, con udienze rimandate per impossibilità logistiche e il grave rischio che molti processi finiscano con reati prescritti e cittadini senza giustizia". Lo afferma il leader di Leu Pietro Grasso. "Invito il nuovo ministro -aggiunge- a prendere in mano rapidamente la situazione, per risolvere, con la collaborazione degli Enti locali, questa grave vicenda. Lo Stato deve fare presto e mettere la giustizia in grado di funzionare".