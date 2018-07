Giustizia: accordo in dirittura d’arrivo per Csm e Consulta

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - Accordo in dirittura d'arrivo per l'elezione degli otto membri laici del Csm e del giudice costituzionale, in vista della seduta del Parlamento convocata per oggi pomeriggio alle 14.30. Per la Consulta viene confermato il nome di Luca Antonini, indicato dalla Lega. Per quanto riguarda il Consiglio superiore della Magistratura, M5S esprimerà tre candidati (Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati e Fulvio Gigliotti); la Lega due (Stefano Cavanna ed Emanuele Basile); Forza Italia due (Alessio Lanzi e Michele Cerabona). L'ultima casella sarà appannaggio del Pd, che tuttavia ancora non ha indicato il suo candidato. Non sarà quindi in corsa il senatore di Fi Adriano Paroli, che avrebbe liberato un seggio uninominale a palazzo Madama, con la possibilità, si era ipotizzato, di una candidatura di Silvio Berlusconi alle elezioni suppletive.