Ge: taglierà 1.200 posti di lavoro in Svizzera (3)

(AdnKronos/Ats) - Lo smantellamento da parte della Ge Power è criticato anche da Unia, che denuncia l'assenza di volontà da parte della direzione di prendere in considerazione la maggior parte delle "numerose proposte costruttive". Inoltre, secondo il sindacato vi è una ricerca di profitto a breve termine per gli azionisti di Ge. Unia considera le misure adottate dall'azienda "una debacle per la Svizzera come luogo di lavoro". In un comunicato, il sindacato ribadisce la sua richiesta nei confronti dei politici di fare passi avanti verso una politica industriale sostenibile. Unia in passato ha invitato il Consiglio federale a chiedere impegni vincolanti a Ge affinché assicurasse la produzione sul suolo svizzero. Il sindacato ritiene che la riduzione complessiva di oltre 2.000 posti di lavoro negli ultimi anni è anche il risultato di una mancanza di direzione politica.